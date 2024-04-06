ИИ опять вставляет палки в колеса: Best Buy подтвердил увольнения

Бывшие сотрудники рассказали 404 Media, что получили электронные письма о собрании, посвященном работе на дому, которое завершилось объявлением об увольнении. Социальные сети заполнены недовольными бывшими сотрудниками, которые сетуют на позднее уведомление и отсутствие обоснования.

Best Buy винит в увольнениях стечение обстоятельств. Во-первых, снижение продаж бытовой электроники. Во-вторых, отсутствие «масштабных текущих инноваций», которые стимулировали бы обновление гаджетов.

Компания планирует «оптимизировать» деятельность, сосредоточившись на будущих направлениях роста. Это включает в себя использование искусственного интеллекта для повышения эффективности и расширение услуг Best Buy Health. Физические твоары будут постепенно выводиться из магазинов, а также будут сокращены отделы мобильных устройств, компьютеров и «умного дома».

Хотя конкретные цифры не были опубликованы, похоже, что увольнения непропорционально затронут Geek Squad.