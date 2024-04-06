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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 23:15
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ИИ опять вставляет палки в колеса: Best Buy подтвердил увольнения

Geek Squad пострадал больше всех
На этой неделе Best Buy подтвердила факт увольнения сотрудников, причем, по некоторым данным, было уволено значительное число сотрудников Geek Squad. Это произошло после февральского заявления генерального директора Кори Барри о сокращении рабочих мест, поскольку компания перенаправляет ресурсы на такие области, как искусственный интеллект и здравоохранение.
ИИ опять вставляет палки в колеса: Best Buy подтвердил увольнения
© Ferra

Бывшие сотрудники рассказали 404 Media, что получили электронные письма о собрании, посвященном работе на дому, которое завершилось объявлением об увольнении. Социальные сети заполнены недовольными бывшими сотрудниками, которые сетуют на позднее уведомление и отсутствие обоснования.

Best Buy винит в увольнениях стечение обстоятельств. Во-первых, снижение продаж бытовой электроники. Во-вторых, отсутствие «масштабных текущих инноваций», которые стимулировали бы обновление гаджетов.

Компания планирует «оптимизировать» деятельность, сосредоточившись на будущих направлениях роста. Это включает в себя использование искусственного интеллекта для повышения эффективности и расширение услуг Best Buy Health. Физические твоары будут постепенно выводиться из магазинов, а также будут сокращены отделы мобильных устройств, компьютеров и «умного дома».

Хотя конкретные цифры не были опубликованы, похоже, что увольнения непропорционально затронут Geek Squad.