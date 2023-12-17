ИИ от Microsoft начал выдавать ложную информацию о выборах в ЕвропеВызывая опасения по поводу введения избирателей в заблуждение
Bing Chat от Microsoft подвергается критике, поскольку исследователи обнаружили тревожные неточности в его ответах о европейских выборах. В отчете AlgorithmWatch говорится, что треть ответов Bing, собранных с августа по октябрь, содержала фактические ошибки о выборах в Швейцарии и Германии.
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Чатбот приводил фальшивые противоречия, неверные цифры опросов и даже упоминал кандидатов, не участвующих в выборах. Несмотря на применение защитных ограждений, Bing часто уклонялся от ответов на вопросы (39%), и только 30% его ответов были фактологически верными.
Microsoft, готовясь к выборам в США в 2024 году, обещает внести улучшения. Разоблачение вызывает опасения по поводу возможности искусственного интеллекта ввести избирателей в заблуждение, что придает актуальность решению проблемы рисков дезинформации в преддверии выборов по всему миру.