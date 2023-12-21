ИИ отказано в статусе изобретателя: Верховный суд Великобритании отклонил выдачу патентов

ИИ отказано в статусе изобретателя: Верховный суд Великобритании отклонил выдачу патентовОн не человек, что логично
Верховный суд Великобритании принял принципиальное решение о том, что искусственный интеллект не может быть признан изобретателем, нанеся удар по Стивену Талеру и его системе искусственного интеллекта DABUS. Талер пытался зарегистрировать DABUS как изобретателя, стоящего за контейнером для еды и проблесковым маячком в 2019 году, но Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании отклонило запрос, утверждая, что изобретателями могут быть только люди или компании.
Этот вердикт совпадает с предыдущим решением в США, где апелляция Талера на присвоение искусственному интеллекту статуса изобретателя также была отклонена Ведомством по патентам и товарным знакам США. Верховный суд Великобритании, вторя своему американскому коллеге, единогласно поддержал мнение о том, что ИИ не обладает правовым статусом создателя.
Судья Дэвид Китчин подчеркнул отсутствие законодательства, признающего машины создателями, и обратил особое внимание на концепции и методы, создаваемые ИИ автономно.
По мере развития ИИ остаются вопросы о том, как регулировать права интеллектуальной собственности в мире, который все больше формируется под влиянием «машинной изобретательности».