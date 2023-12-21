ИИ отказано в статусе изобретателя: Верховный суд Великобритании отклонил выдачу патентов

Этот вердикт совпадает с предыдущим решением в США, где апелляция Талера на присвоение искусственному интеллекту статуса изобретателя также была отклонена Ведомством по патентам и товарным знакам США. Верховный суд Великобритании, вторя своему американскому коллеге, единогласно поддержал мнение о том, что ИИ не обладает правовым статусом создателя.

Судья Дэвид Китчин подчеркнул отсутствие законодательства, признающего машины создателями, и обратил особое внимание на концепции и методы, создаваемые ИИ автономно.

По мере развития ИИ остаются вопросы о том, как регулировать права интеллектуальной собственности в мире, который все больше формируется под влиянием «машинной изобретательности».