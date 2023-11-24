ИИ открыл 188 редких систем редактирования генома человека

ИИ открыл 188 редких систем редактирования генома человекаВы бы дали свой геном редактировать?
В ходе сотрудничества Массачусетский технологический институт, Институт Броуда и Национальный центр биотехнологической информации США использовали возможности искусственного интеллекта для обнаружения 188 новых и редких систем CRISPR в геномах бактерий. Был обнаружен целый ряд механизмов коррекции ДНК, созданных природой, что открывает путь для беспрецедентных подходов к редактированию генома.
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Алгоритм, детище исследователей, быстро выявил эти редкие CRISPR-системы, проанализировав обширные данные бактериальных геномов. Изучив три крупные общедоступные базы данных, охватывающие самые разные бактерии - от найденных в угольных шахтах и на пивоваренных заводах до антарктических озер и собачьей слюны, - ученые обнаружили поразительное разнообразие CRISPR-систем. Одни из них нацелены на ДНК человека, другие - на РНК, что позволяет предположить их будущее применение для лечения, диагностики или мониторинга молекулярной активности в клетках.
По крайней мере, две системы, способные вносить короткие изменения в ДНК человека, могут произвести революцию в редактировании клеток млекопитающих. По мере расширения баз данных исследователи считают, что это лишь вершина айсберга в раскрытии неиспользованного разнообразия и гибкости технологии CRISPR.
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