ИИ открыл 188 редких систем редактирования генома человека

Алгоритм, детище исследователей, быстро выявил эти редкие CRISPR-системы, проанализировав обширные данные бактериальных геномов. Изучив три крупные общедоступные базы данных, охватывающие самые разные бактерии - от найденных в угольных шахтах и на пивоваренных заводах до антарктических озер и собачьей слюны, - ученые обнаружили поразительное разнообразие CRISPR-систем. Одни из них нацелены на ДНК человека, другие - на РНК, что позволяет предположить их будущее применение для лечения, диагностики или мониторинга молекулярной активности в клетках.

По крайней мере, две системы, способные вносить короткие изменения в ДНК человека, могут произвести революцию в редактировании клеток млекопитающих. По мере расширения баз данных исследователи считают, что это лишь вершина айсберга в раскрытии неиспользованного разнообразия и гибкости технологии CRISPR.

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