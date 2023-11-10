ИИ переполох: коварный ход Meta*, дилемма Google с данными и сокращение компаний

ИИ переполох: коварный ход Meta*, дилемма Google с данными и сокращение компанийА что на этот счет думаете?
В вихре технологических противоречий компания Meta* удивляет сильнее всего своим искусственным интеллектом, обученным на ваших сообщениях в Facebook* и Instagram*. Что конечно же не осталось незамеченным и вызвало шквал критики. Однако и у других компаний сейчас не лучшие времена в сфере ИИ.
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Google, например, находится меж двух огней, поскольку Конгресс США ужесточает контроль за сбором данных, в частности, о детях и подростках. Разгорается диллема: должна ли Google проверять личность пользователей? Где грань между конфиденциальностью и удобством, и как Google может этически правильно организовать сбор данных для своих молодых пользователей?
Тем временем почти вся технологическая индустрия играет в переживает большие изменения, то тут, то там всплывают новости о возможном или осуществившимся поглощении одной компании другой, что менять весь ландшафт. Крупные компании поглощают стартапы, а эксперты не могут понять, инновации это или монополия.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена