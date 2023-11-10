ИИ переполох: коварный ход Meta*, дилемма Google с данными и сокращение компаний

Google, например, находится меж двух огней, поскольку Конгресс США ужесточает контроль за сбором данных, в частности, о детях и подростках. Разгорается диллема: должна ли Google проверять личность пользователей? Где грань между конфиденциальностью и удобством, и как Google может этически правильно организовать сбор данных для своих молодых пользователей?

Тем временем почти вся технологическая индустрия играет в переживает большие изменения, то тут, то там всплывают новости о возможном или осуществившимся поглощении одной компании другой, что менять весь ландшафт. Крупные компании поглощают стартапы, а эксперты не могут понять, инновации это или монополия.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена