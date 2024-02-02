ИИ перетянул одеяло финансирования у квантовых компаний

Отчет, подготовленный в сотрудничестве с компанией IQM и венчурными фирмами OpenOcean и Lakestar, показал, что инвестиции в квантовые технологии упали с 2,2 миллиарда долларов в 2022 году до 1,2 миллиарда долларов в 2023 году.

Сокращение финансирования было особенно заметным в США, где венчурный капитал на квантовые технологии упал на 80%. Напротив, финансирование квантовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилось на 17%, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросло на 3%.

Несмотря на сокращение финансирования, в отчете утверждается, что квантовая индустрия продолжает прогрессировать, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. В отчете также отрицается, что мы вступили в «квантовую зиму».

Вместо этого в отчете снижение финансирования объясняется более широкими тенденциями в венчурном капитале, такими как отказ от рискованных ставок на стартапы ранних стадий и повышенное внимание к более авторитетным компаниям с проверенной репутацией.

В отчете делается вывод, что квантовая индустрия все еще находится на ранних стадиях развития, но она по-прежнему перспективна для решения некоторых из самых сложных мировых проблем.