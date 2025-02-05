ИИ по скану глаз научили помогать определять деменцию и диабет

В ходе исследования, проведенного под руководством ученых из WEHI, было проанализировано более 50 000 снимков глаз, чтобы выяснить, как толщина сетчатки связана с различными состояниями здоровья. Поскольку сетчатка является частью центральной нервной системы, изменения в ее структуре могут служить ранним признаком заболеваний, поражающих мозг и нервную систему.

Сравнив изображения сетчатки с генетическими и медицинскими данными, исследователи обнаружили связь между истончением сетчатки и почти 300 генами, связанными с заболеваниями. Этот прорыв может превратить обычные осмотры глаз в мощный инструмент ранней диагностики, подобно тому, как маммография помогает выявить рак груди.

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