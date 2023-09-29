ИИ-поисковик Bing оказался заполнен распространяющей вредоносное ПО рекламой

Когда пользователи спрашивают о загрузке Advanced IP Scanner через Bing, искусственный интеллект отвечает ссылкой на загрузку утилиты. Однако при кликании на эту ссылку сначала появляется реклама, а лишь затем легитимная ссылка на загрузку. В некоторых случаях эти спонсорские ссылки представляли собой вредоносные рекламные объявления, рекламирующие вредоносное ПО.

Точная полезная нагрузка этой вредоносной кампании пока неизвестна, однако в прошлом подобные кампании распространяли вредоносные программы для кражи информации или трояны удаленного доступа, позволяя злоумышленникам компрометировать учетные записи или корпоративные сети.

Пользователям рекомендуется проявлять осторожность и проверять легитимность ссылок на скачивание, чтобы избежать возможного заражения вредоносным ПО.