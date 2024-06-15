ИИ-политик занял место в бюллетене на выборах в Великобритании

Технология Neural Voice позволяет ИИ Стиву взаимодействовать с избирателями, давая ответы и обсуждая политику с помощью голоса и текста. Система использует большую языковую модель, чтобы давать ответы, основанные на политике партии, и проводит интернет-исследования для решения вопросов, не охваченных существующей политикой.

Цель проекта — создать политика, который всегда готов к общению с избирателями, чтобы их мнение учитывалось в политическом процессе. Этот подход подчеркивает растущее пересечение искусственного интеллекта и политики. Правда, неизвестно, станет ли это постоянной практикой, либо лишь занятием энтузиастов.