ИИ помог Подмосковью сэкономить 2,5 млрд рублей за год: что именно автоматизировали

В 2023 году в области создали региональную комиссию по ИИ. Вместе с крупными компаниями — Сбером, Яндексом и Билайном — был открыт Центр ИИ. Сейчас в регионе работает 67 проектов с использованием ИИ, а к концу года их число планируют увеличить до 80.

Участники заседания также обсудили необходимость понятных правил и законов в сфере ИИ.