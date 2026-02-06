ИИ помог Подмосковью сэкономить 2,5 млрд рублей за год: что именно автоматизировали

ИИ помог Подмосковью сэкономить 2,5 млрд рублей за год: что именно автоматизировалиКак искусственный интеллект помогает экономить бюджет
Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье искусственный интеллект анализирует большие объемы данных и уже берет на себя рутинные задачи. Это позволяет врачам, учителям, сотрудникам коммунальных служб и полиции больше времени уделять основной работе. По его словам, такие технологии уже приносят региону около 2,5 млрд рублей экономии в год.
ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год — внедрить еще 15 проектов с ИИ. И ключевые — это профильные ИИ-агенты, например «Нейроюрист», который будет помогать актуализировать региональную нормативку на соответствие федеральным стандартам.
В 2023 году в области создали региональную комиссию по ИИ. Вместе с крупными компаниями — Сбером, Яндексом и Билайном — был открыт Центр ИИ. Сейчас в регионе работает 67 проектов с использованием ИИ, а к концу года их число планируют увеличить до 80.
Участники заседания также обсудили необходимость понятных правил и законов в сфере ИИ.