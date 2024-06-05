ИИ помог понять собачий лай, используя… модели человеческой речи

Опубликовано 05 июня 2024, 12:05
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ИИ помог понять собачий лай, используя… модели человеческой речиГулять, есть, спать
Исследователи из Мичиганского университета добились значительных успехов в понимании вокализации собак, используя модели искусственного интеллекта, изначально разработанные… для человеческой речи. Используя эти модели обработки речи, команда стремится отличить игривый лай от агрессивного, а также определить возраст, породу и пол собаки.
Этот подход, представленный на Объединенной международной конференции по вычислительной лингвистике, демонстрирует, что существующие модели ИИ могут быть использованы для декодирования общения животных.
Используя набор данных вокализаций 74 собак, команда модифицировала модель человеческой речи Wav2Vec2 для интерпретации собачьего лая. Результаты оказались многообещающими: модель искусственного интеллекта превзошла другие модели, специально обученные на собачьих данных, и достигла точности до 70%.
Этот прорыв не только поможет биологам и специалистам по поведению животных, но и имеет практическое значение для улучшения ухода за собаками и повышения их безопасности, отмечают ученые.
Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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