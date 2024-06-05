ИИ помог понять собачий лай, используя… модели человеческой речи

Этот подход, представленный на Объединенной международной конференции по вычислительной лингвистике, демонстрирует, что существующие модели ИИ могут быть использованы для декодирования общения животных.

Используя набор данных вокализаций 74 собак, команда модифицировала модель человеческой речи Wav2Vec2 для интерпретации собачьего лая. Результаты оказались многообещающими: модель искусственного интеллекта превзошла другие модели, специально обученные на собачьих данных, и достигла точности до 70%.

Этот прорыв не только поможет биологам и специалистам по поведению животных, но и имеет практическое значение для улучшения ухода за собаками и повышения их безопасности, отмечают ученые.