ИИ помог создать «сенсорный экран» на ткани

Как только датчик обнаруживает давление от вашего прикосновения, он передает данные на микрочип. Вот тут-то и приходит на помощь машинное обучение. Чип анализирует исходные данные, отличая намеренные жесты от непреднамеренных движений, вызванных обычным смещением ткани. Инь объясняет: «Машинное обучение помогает отфильтровать шумы, вызванные температурой, влажностью или случайными прикосновениями, обеспечивая точное распознавание жестов».

Этот датчик открывает дорогу в будущее, где наша одежда станет интуитивным интерфейсом для управления окружающим миром.