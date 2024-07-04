ИИ поможет в прогнозировании лесных пожаров в Якутии

Опубликовано 04 июля 2024, 14:02
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ИИ поможет в прогнозировании лесных пожаров в ЯкутииВ системе "Сильван"
Система «Сильван», разработанная технопарком «Якутия», будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для прогнозирования очагов лесных пожаров. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Смарт юнит» Артем Петухов. Совместно с институтом искусственного интеллекта «Сколково» проводится исследование нового направления — прогнозирования развития очагов пожаров.
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Идея создания проекта возникла после 2021 года, когда в Якутии было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, уничтоживших свыше 7,9 млн га леса. «Сильван» помогает быстрее обнаруживать возгорания, сокращая время обработки информации в пять раз и скорость реагирования в два раза. Система учитывает данные картографии, направление ветра и автоматически определяет площадь и кромку очага.
С 2023 года в разработку внедрена система грозопеленгации для отслеживания грозовой активности. Проект уже стал необходимым инструментом для оперативных служб, и сейчас рассматривается возможность использования БПЛА на основе данных системы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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