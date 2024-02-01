ИИ повысил точность создания биооружия, но незначительно

Компания уверяет пользователей, что ИИ лишь «незначительно повышает точность создания биологических угроз», и опубликовала результаты исследования в ответ на опасения, высказанные в указе президента США Джо Байдена о «снижении барьера для создания биооружия».

OpenAI задействовала 50 экспертов-биологов и 50 студентов университетов, разделив их на контрольную и лечебную группы, где лечебная группа использовала GPT-4 в дополнение к интернету. Планы по созданию и выпуску биооружия были оценены, что показало увеличение точности на 8,8% для экспертов и на 2,5% для студентов при использовании GPT-4.

OpenAI подчеркивает статистическую незначительность этих цифр и дополнительно подчеркивает, что одного доступа к информации недостаточно для создания биологической угрозы.

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