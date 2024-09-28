ИИ повысит безопасность пациентов в больницах

В ходе исследования, оценивающего работу GPT-4 на 50-вопросном самооценочном тесте для сертифицированного специалиста по безопасности пациентов (CPPS), ИИ правильно ответил на 88% вопросов, что демонстрирует компетентность genAI в понимании «критически важных концепций безопасности пациентов», пишут исследователи.

Они оценили возможности GPT-4 без дополнительной подготовки, сосредоточившись на таких областях, как решения по безопасности пациентов и системное мышление. Их результаты свидетельствуют о том, что ИИ может помочь медицинским работникам в распознавании, решении и предотвращении медицинских ошибок, которые, как предполагается, способствуют около 400,000 смертей ежегодно в США.

Хотя исследование подчеркивает обещания ИИ, оно также акцентирует внимание на необходимости осторожности в отношении потенциальных предвзятостей и неточностей в выводах ИИ. Исследователи подчеркивают, что непрерывное тестирование и доработка приложений ИИ являются необходимыми для полного осознания его преимуществ.