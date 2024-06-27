ИИ предложили доверить предотвращение отключений электричества

Опубликовано 27 июня 2024, 15:44
1 мин.
ИИ предложили доверить предотвращение отключений электричестваНа страже вашего комфорта
Ученые представили ИИ-модель, призванную произвести прорыв в управлении электрическими сетями. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, демонстрирует автоматизированную систему, способную быстро перенаправлять электроэнергию для предотвращения отключений, - концепцию, известную как "самовосстанавливающейся сети".
Используя машинное обучение, применяемое к сетевым графам, ИИ определяет оптимальные пути для перенаправления электроэнергии в течение микросекунд, что значительно быстрее, чем существующие методы, контролируемые человеком. Цзе Чжан, доцент кафедры машиностроения, подчеркивает способность системы определять приоритеты для быстрого восстановления электроснабжения у большинства пользователей.
Будущие исследования будут направлены на расширение возможностей системы, включая восстановление энергосистемы после сбоев.