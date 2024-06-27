ИИ предложили доверить предотвращение отключений электричества

Используя машинное обучение, применяемое к сетевым графам, ИИ определяет оптимальные пути для перенаправления электроэнергии в течение микросекунд, что значительно быстрее, чем существующие методы, контролируемые человеком. Цзе Чжан, доцент кафедры машиностроения, подчеркивает способность системы определять приоритеты для быстрого восстановления электроснабжения у большинства пользователей.

Будущие исследования будут направлены на расширение возможностей системы, включая восстановление энергосистемы после сбоев.