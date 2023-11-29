ИИ-преобразование текста в речь Amazon расширилось до 100 языков: русский не забыли

В новой версии используются алгоритмы самоконтроля, обученные на миллионах часов разнообразных аудиоданных для обеспечения точности на различных языках и акцентах. AWS заявляет о повышении точности на 20-50 % по сравнению с предыдущей версией, а также о таких функциях, как автоматическая пунктуация, пользовательский словарь и идентификация языка.

Улучшения коснулись и Amazon Transcribe Call Analytics, которая теперь работает на основе передовых генеративных моделей ИИ. Это не только упрощает взаимодействие между агентами и клиентами, но и знаменует собой значительный шаг в переопределении услуг транскрипции на основе искусственного интеллекта в условиях жесткой конкуренции.