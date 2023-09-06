ИИ при чтении маммограмм работает примерно как человек

Для оценки работы алгоритма искусственного интеллекта использовался стандартный набор тестов Personal Performance in Mammographic Screening (PERFORMS). Результаты показали, что в выявлении рака молочной железы искусственный интеллект работает наравне с человеком.

В исследовании приняли участие 552 человека, включая радиологов и нерадиологов, что составляет 68% читателей в программе скрининга молочной железы Национальной службы здравоохранения Великобритании. ИИ и человек продемонстрировали сопоставимую чувствительность (ИИ: 91%, человек: 90%) и специфичность (ИИ: 77%, человек: 76%).

Несмотря на то, что данное исследование указывает на потенциал ИИ в качестве второго считывающего устройства в клинической практике, перед широким внедрением необходимо провести дополнительные исследования и постоянный мониторинг эффективности.

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