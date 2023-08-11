Приложение с искусственным интеллектом, разработанное сетью супермаркетов Pak 'n' Save, должно было помочь покупателям творчески подойти к использованию оставшихся ингредиентов. Однако предложения приложения быстро стали тревожными, когда оно предложило рецепты «бутербродов с ядовитым хлебом», «ароматической водной смеси», выделяющей хлорный газ, и «метанолового блаженства» - французских тостов со вкусом скипидара.

Пользователи социальных сетей делились своими странными и опасными находками, полученными в результате экспериментов с различными предметами домашнего обихода. В супермаркете признали наличие проблемы и заявили, что доработают систему для повышения безопасности.

Они подчеркнули, что бот предназначен для пользователей старше 18 лет, и предупредили, что его рецепты не проверяются людьми.