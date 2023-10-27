ИИ принесет с собой 7 новых профессий уже к 2030 году

Аналитик и инженер по безопасности ИИ: в условиях, когда искусственный интеллект используется для угроз и мошенничества, аналитики и инженеры по безопасности ИИ сыграют важную роль.

Инженер по данным и куратор данных в ИИ: поиск данных и их курация жизненно важны для обучения моделей ИИ. Инженеры и кураторы данных будут собирать, очищать, маркировать и классифицировать данные, чтобы сделать их пригодными для ИИ.

Специалист по соблюдению требований к использованию данных ИИ: в условиях различных законов о защите данных во всем мире специалисты по соблюдению нормативных требований обеспечат соответствие использования ИИ нормативным требованиям, снижая риски судебных разбирательств.

Специалист по правовому регулированию ИИ: по мере развития законодательства в области ИИ специалисты по правовому регулированию помогут компаниям сориентироваться в сложном правовом ландшафте.

Директор по этике ИИ и специалист по количественной оценке этики ИИ: Эти специалисты будут следить за тем, чтобы модели ИИ минимизировали предвзятость и давали положительные и справедливые результаты.

Инженер по запросам: Они будут разрабатывать запросы для моделей ИИ, обеспечивая взаимодействие человека с нейросетями. Эта роль потребует решения проблем, навыков работы с данными и четкой коммуникации.