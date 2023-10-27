ИИ принесет с собой 7 новых профессий уже к 2030 году

ИИ принесет с собой 7 новых профессий уже к 2030 годуЕсть время подготовиться
Стремительное развитие ИИ и генеративных моделей, таких как ChatGPT, революционизирует различные отрасли, создавая спрос на новые и разнообразные профессии. По мере того как ИИ все больше интегрируется в повседневную жизнь, появятся несколько интересных профессий.
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Аналитик и инженер по безопасности ИИ: в условиях, когда искусственный интеллект используется для угроз и мошенничества, аналитики и инженеры по безопасности ИИ сыграют важную роль.
Инженер по данным и куратор данных в ИИ: поиск данных и их курация жизненно важны для обучения моделей ИИ. Инженеры и кураторы данных будут собирать, очищать, маркировать и классифицировать данные, чтобы сделать их пригодными для ИИ.
Специалист по соблюдению требований к использованию данных ИИ: в условиях различных законов о защите данных во всем мире специалисты по соблюдению нормативных требований обеспечат соответствие использования ИИ нормативным требованиям, снижая риски судебных разбирательств.
Специалист по правовому регулированию ИИ: по мере развития законодательства в области ИИ специалисты по правовому регулированию помогут компаниям сориентироваться в сложном правовом ландшафте.
Директор по этике ИИ и специалист по количественной оценке этики ИИ: Эти специалисты будут следить за тем, чтобы модели ИИ минимизировали предвзятость и давали положительные и справедливые результаты.
Инженер по запросам: Они будут разрабатывать запросы для моделей ИИ, обеспечивая взаимодействие человека с нейросетями. Эта роль потребует решения проблем, навыков работы с данными и четкой коммуникации.
UX-дизайнер для ИИ: UX-дизайнеры для ИИ займутся созданием удобных интерфейсов для продуктов ИИ. Они улучшат пользовательский опыт и разработают интуитивно понятные и доступные интерфейсы.