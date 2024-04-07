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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 01:30
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«ИИ-промывка»: шумиха вокруг технологии против реального взгляда

И почему стоит относиться к всему со скепсисом
Искусственный интеллект (ИИ) совершает сейчас прорыв в промышленности и IT в целом, но обманчивая практика под названием «ИИ-промывка» (AI Washing) мутит воду. Компании преувеличивают свои возможности в области ИИ, чтобы казаться более инновационными и привлечь клиентов. В статье HackerNoon рассказывается об этом подробнее.
«ИИ-промывка»: шумиха вокруг технологии против реального взгляда
© Ferra

ИИ-промывка представляет продукт или услугу как использующую более продвинутый ИИ, чем он есть на самом деле. Компании хвастаются преимуществами и возможностями, которых просто нет. Это похоже на то, когда компании делают вводящие в заблуждение заявления об экологических практиках.

Этому явлению, гласит статья, способствуют несколько факторов.

  • Ажиотаж вокруг ИИ приводит к завышенным заявлениям и стремлению успеть «откусить кусок пирога».

  • Четкого определения ИИ не существует, что позволяет компаниям называть «ИИ» любую автоматизацию.

  • По мере роста интереса к ИИ компании вынуждены демонстрировать свои возможности, даже если они не являются передовыми.

  • Маркетинговые заявления об ИИ не регулируются никакими законами или стандартами, что позволяет компаниям свободно преувеличивать их.

Как распознать ИИ-промывку?

Опасайтесь компаний, которые делают расплывчатые заявления об «искусственном интеллекте» или «машинном обучении» без конкретики, не предоставляют технических подробностей о том, как ИИ функционирует в их продукте, не проводят независимого тестирования или подтверждения своих заявлений об искусственном интеллекте, не имеют квалифицированной команды специалистов по ИИ, обладающих опытом в данной области.