«ИИ-промывка»: шумиха вокруг технологии против реального взгляда

ИИ-промывка представляет продукт или услугу как использующую более продвинутый ИИ, чем он есть на самом деле. Компании хвастаются преимуществами и возможностями, которых просто нет. Это похоже на то, когда компании делают вводящие в заблуждение заявления об экологических практиках.

Этому явлению, гласит статья, способствуют несколько факторов.

Ажиотаж вокруг ИИ приводит к завышенным заявлениям и стремлению успеть «откусить кусок пирога».

Четкого определения ИИ не существует , что позволяет компаниям называть «ИИ» любую автоматизацию.

По мере роста интереса к ИИ компании вынуждены демонстрировать свои возможности, даже если они не являются передовыми.

Маркетинговые заявления об ИИ не регулируются никакими законами или стандартами, что позволяет компаниям свободно преувеличивать их.

Как распознать ИИ-промывку?

Опасайтесь компаний, которые делают расплывчатые заявления об «искусственном интеллекте» или «машинном обучении» без конкретики, не предоставляют технических подробностей о том, как ИИ функционирует в их продукте, не проводят независимого тестирования или подтверждения своих заявлений об искусственном интеллекте, не имеют квалифицированной команды специалистов по ИИ, обладающих опытом в данной области.