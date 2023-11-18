ИИ против человеческого мозга: смогут ли машины превзойти наш самый мощный орган

Несмотря на стремительный взлет искусственного интеллекта, человеческий мозг, являющийся чудом сложности, все еще сохраняет свое превосходство. ИИ, вдохновленный человеческим мозгом, не в состоянии повторить его сложную конструкцию. В то время как ИИ демонстрирует точность алгоритмов, мозг «танцует» в ритме, не имеющем заранее установленных правил.

Люди легко ориентируются в сложных сценариях, используя интуицию и способность к адаптации. ИИ, несмотря на впечатляющие успехи, не может порой справиться, например, с непредсказуемостью реального вождения.

Но при этом стоит учитывать, что превосходство мозга временное. Близок момент, когда ИИ сможет превзойти человека. Чего, кстати, боится Илон Маск с предупреждениями, что ИИ может выйти из-под контроля.