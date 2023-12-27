ИИ против человеческого творчества: или чем 2024 год грозит творцам-людям

В статье подчеркивается постоянная борьба между ИИ, имитирующим человеческую экспрессию, и читателями, обнаруживающими лежащие в основе алгоритмы. Когда мы вступаем в 2024 год, автор выражает проблеск надежды (или страха), что мы станем свидетелями рождения ИИ-Шекспира или цифрового Диккенса.

Однако в статье подчеркивается уникальность человеческих несовершенств, недостатков и нюансов, которые делают текст по-настоящему нашим, и говорится о том, что ИИ, несмотря на все свои чудеса, не сможет повторить сложный гобелен человеческого творчества.

Автор поднимает тост за новый смелый мир создания контента с помощью ИИ, надеясь, что 2024 год не станет годом доказательства того, что скептики ошибаются, и признания теплоты и подлинности историй, написанных человеком.