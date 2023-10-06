ИИ рассказал, как смягчить жаркие споры в Интернете

Они провели полевой эксперимент, в котором приняли участие 1574 человека, участвовавших в онлайновых дискуссиях о регулировании оборота оружия в США. Один из участников каждой дискуссии получал от ИИ предложения по изменению формулировок своих сообщений перед их публикацией.

ИИ, основанный на GPT-3, предлагал участникам три альтернативных варианта формулировок на выбор. Результаты показали, что участники принимали предложенные ИИ варианты формулировок в двух третях случаев. Разговоры, в которых применялись эти искусственные интеллекты, воспринимались как менее противоречивые, и участники сообщали, что чувствуют себя более услышанными и понятыми своими политическими оппонентами.

Исследователи считают, что вмешательство искусственного интеллекта предлагает масштабируемое решение для борьбы с токсичной культурой, часто встречающейся в сетевых дискуссиях.