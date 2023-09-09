ИИ разрешили «торговать» на бирже Nasdaq

Типы ордеров - это, по сути, наборы инструкций, которые способствуют заключению конкретных торговых пар по точным рыночным ценам. Хотя автоматизированные типы ордеров используются уже давно, в данной версии системы для исполнения ордеров используется искусственный интеллект с подкрепляющим обучением в реальном времени.

Одним из основных преимуществ этого усовершенствования является возможность значительно ускорить обработку ордеров. По данным Nasdaq, в ходе тестирования динамический M-ELO продемонстрировал поразительное «увеличение коэффициента заполнения на 20,3% и снижение уценки на 11,4%».

Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, непрерывно анализирует более 140 точек данных каждые 30 секунд, чтобы определить рыночные условия и оптимизировать период удержания перед исполнением сделки. Динамическая корректировка периодов удержания в реальном времени, а не использование статических тайм-аутов, позволяет повысить коэффициент заполнения без существенного влияния на рынок.