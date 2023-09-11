ИИ, рисующий картины: в Китае представили аналог Midjourney и Stable Diffusion

Система обладает уникальной способностью понимания китайского языка, что позволяет ей лучше адаптироваться к созданию изображений с китайскими элементами, такими как старинная поэзия или традиционные искусства.

На текущий момент доступно более 25 стилей генерации, включая китайскую культуру, аниме, игры и традиционную живопись.

Кроме того, этот ИИ отличается высокой производительностью, сокращая время ответа API на 50% по сравнению со средним уровнем в отрасли. Это делает его идеальным инструментом для создания высококачественного и эффективного контента в кратчайшие сроки.

В Tencent также рассказали о планах по созданию «магазина больших моделей» на базе собственной платформы. Этот шаг будет сделать с целью решить реальные проблемы корпоративных клиентов, такие как ограниченные вычислительные ресурсы и высокие затраты.