ИИ-сайт лотереи в США поместил загруженное пользователем лицо на голое тело

Меган, жительница города Тумуотер, штат Вашингтон, загрузила свою фотографию. Однако получившееся изображение было далеко от идиллии. Лицо Меган было изображено на обнаженной женщине, сидящей на кровати в причудливой подводной обстановке. Логотип Вашингтонской лотереи стал вишенкой на торте.

Неудивительно, что Меган была «шокирована» изображением. Она высказала свое возмущение местному радиоведущему Джейсону Ранцу, назвав инцидент «тревожным» и потребовав ответов. Вашингтонская лотерея отреагировала быстро, закрыв сайт и начав расследование. Представитель компании признал, что, несмотря на «строгие параметры», установленные для создания изображений искусственным интеллектом, были допущены ошибки.