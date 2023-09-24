ИИ-систему контроля пожаров в Калифорнии улучшили

ИИ-систему контроля пожаров в Калифорнии улучшилиИ распространили по штату
Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Cal Fire представил ранее инновационный инструмент в борьбе с лесными пожарами - ИИ. Используя сеть из более чем 1000 камер по всему штату в сотрудничестве с программой Alert California Калифорнийского университета в Сан-Диего, Cal Fire применяет искусственный интеллект для раннего обнаружения лесных пожаров.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Недавно система искусственного интеллекта обнаружила лесной пожар в Кливлендском национальном лесу в округе Сан-Диего еще до того, как о нем узнали пожарные. Этот успех привел к распространению технологии на все 21 диспетчерский центр Cal Fire в штате.
Начиная с июля, искусственный интеллект обнаружил 40% пожаров еще до поступления звонка в службу 911. Cal Fire рассматривает эту технологию как революционное решение, повышающее способность оперативно реагировать на лесные пожары.