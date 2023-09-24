ИИ-систему контроля пожаров в Калифорнии улучшили

Недавно система искусственного интеллекта обнаружила лесной пожар в Кливлендском национальном лесу в округе Сан-Диего еще до того, как о нем узнали пожарные. Этот успех привел к распространению технологии на все 21 диспетчерский центр Cal Fire в штате.

Начиная с июля, искусственный интеллект обнаружил 40% пожаров еще до поступления звонка в службу 911. Cal Fire рассматривает эту технологию как революционное решение, повышающее способность оперативно реагировать на лесные пожары.