ИИ сможет прогнозировать риск аварий и выявлять недостатки дизайна дорог

Исследование, опубликованное в журнале Transportation Research Record, использовало машинное обучение для анализа данных о греческих дорогах, выявив ключевые особенности, которые значительно повышают риск ДТП. К таким "красным флажкам" относятся - резкие изменения скоростных ограничений, неполная разметка полос движения, проблемы с ограждениями, повреждения дорожного покрытия.

Сосредоточившись на наиболее влиятельных характеристиках, будущие исследования смогут глубже понять их вклад в дорожно-транспортные происшествия и найти возможные решения. Можно также создать в будущем системы искусственного интеллекта, анализирующие изображения дорог в режиме реального времени, чтобы выявить эти опасные зоны и предсказать риск ДТП.

Хотя исследование было посвящено греческим дорогам, исследователи считают, что полученные результаты имеют глобальное значение. Интуитивный характер выявленных особенностей позволяет предположить, что их важность выходит за пределы географических границ. Это открывает возможности для применения модели и ее выводов на дорогах по всему миру.