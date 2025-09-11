ИИ сократил рутинную работу у астрономов на 85%

Ранее астрономам приходилось вручную проверять сотни кандидатов каждый день, что занимало несколько часов. Теперь VRA оценивает вероятность настоящих сигналов и передает людям только наиболее перспективные случаи, снижая рутинную проверку на 85%, при этом не пропуская 99,9% реальных сверхновых.

Инструмент использует алгоритмы на основе деревьев решений, а не ресурсоемкие методы глубокого обучения. Он учитывает экспертные знания ученых, обновляет оценки при повторных наблюдениях и автоматически запускает дополнительные наблюдения с телескопом в Южной Африке.

VRA уже помог подтвердить новые сверхновые и будет особенно полезен с запуском Vera Rubin Observatory LSST в 2026 году, который будет генерировать до 10 миллионов оповещений в ночь.