Опубликовано 11 сентября 2025, 19:05
1 мин.

ИИ сократил рутинную работу у астрономов на 85%

Помогает астрономам находить сверхновые
Новый инструмент на базе искусственного интеллекта Virtual Research Assistant (VRA) значительно облегчает работу астрономов, автоматически отбирая редкие сигналы сверхновых среди миллионов уведомлений от телескопов.
Ранее астрономам приходилось вручную проверять сотни кандидатов каждый день, что занимало несколько часов. Теперь VRA оценивает вероятность настоящих сигналов и передает людям только наиболее перспективные случаи, снижая рутинную проверку на 85%, при этом не пропуская 99,9% реальных сверхновых.

Инструмент использует алгоритмы на основе деревьев решений, а не ресурсоемкие методы глубокого обучения. Он учитывает экспертные знания ученых, обновляет оценки при повторных наблюдениях и автоматически запускает дополнительные наблюдения с телескопом в Южной Африке.

VRA уже помог подтвердить новые сверхновые и будет особенно полезен с запуском Vera Rubin Observatory LSST в 2026 году, который будет генерировать до 10 миллионов оповещений в ночь.