ИИ создаст 78 миллионов рабочих мест к 2030 году

Опубликовано 12 января 2025, 12:451 мин.
ИИ создаст 78 миллионов рабочих мест к 2030 годуГоворится в докладе ВЭФ
В докладе Всемирного экономического форума прогнозируется, что к 2030 году искусственный интеллект создаст 170 миллионов новых рабочих мест по всему миру, в то время как 92 миллиона будут ликвидированы. «Чистый» прирост составит 78 миллионов рабочих мест. Несмотря на это, 40% компаний планируют сокращение штата в связи с автоматизацией ИИ.
В отчете подчеркивается, что компании все больше внимания уделяют навыкам работы с ИИ: две трети работодателей планируют нанимать специалистов с опытом работы с ИИ. Компании также намерены переобучить имеющихся работников для «сотрудничества» с системами ИИ.
Однако ожидается, что некоторые категории рабочих мест сократятся, включая сотрудников почтовой службы, секретарей руководителей и сотрудников по начислению заработной платы.
Генеративный ИИ также может повлиять на такие профессии, как графические дизайнеры и юридические секретари.