ИИ создаст 78 миллионов рабочих мест к 2030 году

В отчете подчеркивается, что компании все больше внимания уделяют навыкам работы с ИИ: две трети работодателей планируют нанимать специалистов с опытом работы с ИИ. Компании также намерены переобучить имеющихся работников для «сотрудничества» с системами ИИ.

Однако ожидается, что некоторые категории рабочих мест сократятся, включая сотрудников почтовой службы, секретарей руководителей и сотрудников по начислению заработной платы.

Генеративный ИИ также может повлиять на такие профессии, как графические дизайнеры и юридические секретари.