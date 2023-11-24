ИИ-спаситель: более половины россиян верят в способность ИИ решить социальные проблемы

Так, 18% опрошенных считают, что искусственный интеллект улучшит повседневную жизнь, 16% - повлияет на экономический рост, 8% - на сохранение окружающей среды и 5% - на социальное благополучие. Примечательно, что 26% уверены в том, что ИИ ускорит прогресс во всех этих областях.

В контексте борьбы с изменением климата большинство респондентов (51%) видят в ИИ союзника человечества. Респонденты ожидают эффективности ИИ в предсказании стихийных бедствий (25%), прогнозировании изменения климата (23%) и создании углеродно-нейтральных материалов (17%).

Кроме того, 26% опрошенных считают, что искусственный интеллект может контролировать качество воды и воздуха, 16% одобряют его роль в утилизации отходов, а 13% отмечают его потенциал в выявлении незаконной деятельности, например вырубки лесов.