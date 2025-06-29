Сейчас дата-центры в США потребляют около 33 ГВт электроэнергии, из них 4 ГВт уходит на ИИ. К 2035 году общий спрос на энергию со стороны дата-центров может вырасти до 176 ГВт, причём ИИ-системы будут потреблять 123 ГВт — в 30 раз больше, чем сейчас.

Проблема в том, что строительство дата-центров идёт быстрее, чем развитие энергосетей. Некоторые крупные проекты уже планируют центры мощностью до 5 ГВт — как у пяти миллионов домов. Но подключение к сетям может занимать до 7 лет, а строить новые электростанции — ещё дольше.

Усугубляют ситуацию проблемы с поставками оборудования и рост цен на металл, цемент и другие ресурсы.

Deloitte видит три возможных решения: технологические инновации (например, более энергоэффективные серверы), изменение регулирования и масштабные инвестиции.