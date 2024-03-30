ИИ стал «оружием» в руках демократов: они сделали пародию на песню Лары Трамп

ИИ стал «оружием» в руках демократов: они сделали пародию на песню Лары ТрампПародия, которая опередила Первое апреля
Такой необычный ответ последовал после того, как Лара Трамп, сопредседатель Республиканского национального комитета (РНК), выпустила свой собственный сингл «Anything is Possible» («Все возможно») с сильным автотюном.
Песня, описанная как шутка на «ухабистый старт» Лары Трамп в качестве сопредседателя РНК, была загружена на анонимную страницу SoundCloud, после чего была разрекламирована на TMZ и опубликована в Twitter.
Хотя ДНК утверждает, что песня является критикой «несерьезной» музыкальной карьеры Лары Трамп, критики отмечают иронию в создании столь же «неловкой» пародии. Председатель ДНК Харрисон сам признал отсутствие достоинств у песни, заявив, что они потратил «меньше времени и денег» на ее создание по сравнению с оригинальной песней Лары Трамп.