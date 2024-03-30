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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 21:45
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ИИ стал «оружием» в руках демократов: они сделали пародию на песню Лары Трамп

Пародия, которая опередила Первое апреля
Причудливым образом Демократический национальный комитет США (ДНК) ответил на выход Лары Трамп в поп-музыку пародийной песней под названием «Party's Fallin' Down», сгенерированной искусственным интеллектом.
ИИ стал «оружием» в руках демократов: они сделали пародию на песню Лары Трамп
© Ferra

Такой необычный ответ последовал после того, как Лара Трамп, сопредседатель Республиканского национального комитета (РНК), выпустила свой собственный сингл «Anything is Possible» («Все возможно») с сильным автотюном.

Песня, описанная как шутка на «ухабистый старт» Лары Трамп в качестве сопредседателя РНК, была загружена на анонимную страницу SoundCloud, после чего была разрекламирована на TMZ и опубликована в Twitter.

Хотя ДНК утверждает, что песня является критикой «несерьезной» музыкальной карьеры Лары Трамп, критики отмечают иронию в создании столь же «неловкой» пародии. Председатель ДНК Харрисон сам признал отсутствие достоинств у песни, заявив, что они потратил «меньше времени и денег» на ее создание по сравнению с оригинальной песней Лары Трамп.