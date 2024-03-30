ИИ стал «оружием» в руках демократов: они сделали пародию на песню Лары Трамп

Такой необычный ответ последовал после того, как Лара Трамп, сопредседатель Республиканского национального комитета (РНК), выпустила свой собственный сингл «Anything is Possible» («Все возможно») с сильным автотюном.

Песня, описанная как шутка на «ухабистый старт» Лары Трамп в качестве сопредседателя РНК, была загружена на анонимную страницу SoundCloud, после чего была разрекламирована на TMZ и опубликована в Twitter.

Хотя ДНК утверждает, что песня является критикой «несерьезной» музыкальной карьеры Лары Трамп, критики отмечают иронию в создании столь же «неловкой» пародии. Председатель ДНК Харрисон сам признал отсутствие достоинств у песни, заявив, что они потратил «меньше времени и денег» на ее создание по сравнению с оригинальной песней Лары Трамп.