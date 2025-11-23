ИИ станет ключевым инструментом химии и промышленности в России

Опубликовано 23 ноября 2025, 22:501 мин.
ИИ станет ключевым инструментом химии и промышленности в РоссииВ 2026 году
В следующем году нейросетевые алгоритмы и инструменты искусственного интеллекта (ИИ) будут активно внедряться в химическую науку и промышленность, пишет ТАСС. По словам академика РАН Валентина Ананикова, это стало возможным благодаря тому, что в этом году ИИ перестал быть отдельной технологией и стал универсальным инструментом.
Анаников выделил три главных тренда внедрения ИИ в химию. Первый — «ИИ-химизация»: исследователи активно используют интеллектуальные инструменты в научных проектах и грантовых инициативах. Второй — «ИИ-импактизация»: применение ИИ для улучшения качества научных публикаций. Третий — «ИИ-драйв»: ускоренное внедрение цифровых решений в практику и промышленное производство.
Особое значение ИИ, по словам ученого, имеет при работе с так называемыми «спящими» и «потерянными» данными — экспериментальной информацией, которая долгое время остаётся неиспользованной.