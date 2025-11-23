ИИ станет ключевым инструментом химии и промышленности в России

Анаников выделил три главных тренда внедрения ИИ в химию. Первый — «ИИ-химизация»: исследователи активно используют интеллектуальные инструменты в научных проектах и грантовых инициативах. Второй — «ИИ-импактизация»: применение ИИ для улучшения качества научных публикаций. Третий — «ИИ-драйв»: ускоренное внедрение цифровых решений в практику и промышленное производство.

Особое значение ИИ, по словам ученого, имеет при работе с так называемыми «спящими» и «потерянными» данными — экспериментальной информацией, которая долгое время остаётся неиспользованной.