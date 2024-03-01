ИИ станет партнером человечества в колонизации Марса

Такие миссии, как посадочный аппарат Odysseus компании Intuitive Machines, несмотря на то, что он «споткнулся» на Луне, знаменуют собой значительный прогресс. Успешная посадка этого частного космического корабля на Луну открывает дорогу для будущих проектов: Луна может стать тренировочной площадкой и ресурсным центром для полетов на Марс.

Космические агентства и частные компании борются за долю в межпланетных путешествиях. SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic участвуют в гонке за «право переправить человека за пределы Земли».

Первые беспилотные миссии будут направлены на добычу ресурсов, переработку марсианской воды и CO2 в топливо, что позволит совершить обратный путь многоразовых кораблей на Землю. Последующие миссии будут доставлять большие команды для строительства колоний и фабрик, создавая самодостаточное марсианское сообщество. Конечная цель — превратить Марс в плацдарм для дальнейшего освоения космоса.

Но стоит помнить, что одним из самых больших изменений в освоении космоса является искусственный интеллект, считают эксперты. Эта технология уже помогает ученым анализировать данные, автоматизировать работу космических аппаратов и направлять марсоходы при исследовании инопланетных ландшафтов. ИИ сыграет важнейшую роль в оптимизации космических путешествий: от мониторинга работы ракет в компании SpaceX до систем планирования миссий NASA. Его способность анализировать огромные массивы данных, автоматизировать задачи и оптимизировать операции будет играть важную роль в создании постоянного присутствия человека на красной (и не только) планете.