ИИ станет причиной увольнения 200 000 людей в банках всего мира

По данным опроса руководителей информационных и технологических служб, среднее сокращение персонала составит 3%, причем наибольшему риску подвергнутся сотрудники «бэк-офиса, среднего офиса и операционных подразделений». Автоматизация также может затронуть службы поддержки клиентов и задачи, связанные со «знанием своих клиентов».

Томаш Ноетцель, старший аналитик BI, отмечает, что рутинные задачи наиболее «уязвимы», хотя ИИ не устранит рабочие места полностью. Напротив, он изменит штат сотрудников. Почти четверть респондентов прогнозируют сокращение численности персонала на 5−10%.

В анализ включены такие крупные банки, как Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.