ИИ-технология научилась выявлять боль у коз по выражению морды

Традиционно оценка боли у животных требует пристального наблюдения, опыта и может быть субъективной. Модель ИИ была обучена на видеозаписях 40 коз, часть из которых испытывала боль, а остальные были спокойны, что позволило алгоритму выявлять паттерны, указывающие на дискомфорт.

При начальной точности в диапазоне от 62% до 80% ИИ обещает стать полезным инструментом на фермах, где фермеры смогут использовать мобильные устройства для мониторинга животных на ранние «признаки страдания».

Хотя требуется больше данных для повышения точности, технология в перспективе может помочь выявлять боль у других невербальных пациентов, включая младенцев.