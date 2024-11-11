ИИ-технология научилась выявлять боль у коз по выражению морды

Опубликовано 11 ноября 2024, 01:301 мин.
ИИ-технология научилась выявлять боль у коз по выражению мордыА сможете ли вы?
Исследователи из Колледжа ветеринарной медицины Университета Флориды разработали ИИ-алгоритм, способный выявлять боль у коз, анализируя их выражения морд.
Традиционно оценка боли у животных требует пристального наблюдения, опыта и может быть субъективной. Модель ИИ была обучена на видеозаписях 40 коз, часть из которых испытывала боль, а остальные были спокойны, что позволило алгоритму выявлять паттерны, указывающие на дискомфорт.
При начальной точности в диапазоне от 62% до 80% ИИ обещает стать полезным инструментом на фермах, где фермеры смогут использовать мобильные устройства для мониторинга животных на ранние «признаки страдания».
Хотя требуется больше данных для повышения точности, технология в перспективе может помочь выявлять боль у других невербальных пациентов, включая младенцев.