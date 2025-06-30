ИИ «убивает» рабочие места: уволенные раскритиковали Google, Adobe и Dropbox

Бывший сотрудник Adobe рассказал, как его перевели в команду, занимающуюся генеративным ИИ, хотя он сам был против этой технологии. Он ушёл с работы из-за разногласий с руководством и общей усталости от «айтишного хайпа». По его словам, ИИ снизил качество работы, отнял творческую часть и усилил давление.

Инженер из Google отметил, что новички начали чрезмерно полагаться на ИИ для написания кода. Это ведёт к ошибкам и снижает общую надёжность программ.

В Dropbox уволили 20% персонала, включая инженера, занимавшегося проектом по обеспечению стабильности работы систем. Компания решила сосредоточиться на новом ИИ-продукте Dash, поэтому стабильность старых решений отошла на второй план.

Многие сотрудники чувствуют, что ИИ используется не как помощник, а как повод для сокращений. Руководство не всегда понимает реальную работу, а обсуждать сомнения в ИИ внутри компании часто опасно — можно потерять работу.