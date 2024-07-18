ИИ улучшил «креативность» написанного человеком текста, но есть нюанс

Исследователи из бизнес-школы Эксетерского университета, Института науки о данных и искусственного интеллекта и Школы менеджмента UCL провели эксперименты с 300 участниками, которым было поручено написать миниистории, используя в качестве вдохновения идеи, сгенерированные искусственным интеллектом.

Результаты показали, что авторы, использовавшие ИИ, создавали истории на 26,6% лучше и на 15,2% менее скучные, чем авторы без помощи ИИ. Более того, истории, написанные с помощью ИИ, воспринимались как более приятные, увлекательные и пригодные для публикации, что говорит о потенциале ИИ для «профессионализации» творческих работ.

Однако исследование вызывает опасения по поводу «гомогенизации творческого контента». Было обнаружено, что истории, написанные с помощью ИИ, имеют больше сходства друг с другом, что потенциально снижает «коллективную новизну» и «разнообразие литературы». Эта тенденция создает проблему, считают ученые.