ИИ ускорил анализ наночастиц с 300 в день до 1000 за долю времени

Опубликовано 15 февраля 2025, 10:301 мин.
ИИ ускорил анализ наночастиц с 300 в день до 1000 за долю времениПрогресс
Исследователи разработали систему искусственного интеллекта, которая позволяет быстрее и точнее измерять размеры наночастиц. Традиционно подсчет этих крошечных частиц был медленным и требовал много ручной работы. Профессор Александр Виттеманн из Университета Констанца помнит, как измерение всего 300 частиц в день было большим достижением. Теперь, благодаря искусственному интеллекту, можно анализировать тысячи частиц за долю времени.
Во время пандемии COVID-19 Виттеманн и его студент Габриэль Монтейро создали программу на основе ИИ. Эта система автоматически подсчитывает наночастицы на изображениях, полученных с помощью микроскопа, даже те, которые имеют сложную форму. Ранее автоматические методы с трудом справлялись с такими формами, заставляя исследователей проверять измерения вручную.
ИИ не только ускоряет процесс, но и более надежен, чем человеческий подсчет. Теперь ученые могут провести до десяти анализов частиц за то время, которое раньше уходило на один. Такая эффективность помогает улучшить эксперименты и ускорить научный прогресс.