ИИ ускорил анализ наночастиц с 300 в день до 1000 за долю времени

Во время пандемии COVID-19 Виттеманн и его студент Габриэль Монтейро создали программу на основе ИИ. Эта система автоматически подсчитывает наночастицы на изображениях, полученных с помощью микроскопа, даже те, которые имеют сложную форму. Ранее автоматические методы с трудом справлялись с такими формами, заставляя исследователей проверять измерения вручную.

ИИ не только ускоряет процесс, но и более надежен, чем человеческий подсчет. Теперь ученые могут провести до десяти анализов частиц за то время, которое раньше уходило на один. Такая эффективность помогает улучшить эксперименты и ускорить научный прогресс.