ИИ ускорил реставрацию картин в 66 раз

Процесс начинается с подробного сканирования полотна. Затем ИИ восстанавливает оригинальные детали, подбирая цвета и узоры. Маску печатают на специальной пленке и аккуратно приклеивают к картине, защищая лаком. При необходимости маску можно снять без повреждений.

Такой метод позволяет вернуть к жизни произведения искусства за несколько часов, тогда как традиционная реставрация может занимать месяцы или даже годы. В одной из работ, опубликованных в журнале Nature, говорится, что технология в 66 раз быстрее обычных способов.

ИИ не просто накладывает фильтр — он изучает стиль художника и восстанавливает картину максимально точно.