Наука и технологии
19:00, 14 декабря 2023
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ИИ в помощь: новая технология подсчета исчезающих видов в реальном времени

Ламантины важны, ламантины нужны

Исследователи из Атлантического университета Флориды используют возможности искусственного интеллекта для защиты популяции ламантинов. Команда разработала метод автоматического подсчета количества ламантинов в заданном регионе путем анализа изображений, полученных с камер видеонаблюдения.

ИИ в помощь: новая технология подсчета исчезающих видов в реальном времени

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Ламантины - исчезающий вид, уязвимый к изменениям окружающей среды, - часто проводят долгие часы, пасясь на мелководье. Точный подсчет скоплений ламантинов необходим не только для понимания их привычек, но и для разработки мер безопасности и планов вмешательства. Традиционные методы подсчета сталкиваются с трудностями из-за того, что стада, например, загораживают друг друга.

Новый метод искусственного интеллекта, подробно описанный в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, преобразует видеоизображения с камер наблюдения в карты плотности скоплений ламантинов, что позволяет устранить сложности подсчета в условиях открытого пространства.

Этот подход превзошел традиционные методы, обеспечив простое и высокопроизводительное решение для подсчета ламантинов в режиме реального времени с минимальными усилиями по маркировке.

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