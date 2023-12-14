ИИ в помощь: новая технология подсчета исчезающих видов в реальном времени

Ламантины - исчезающий вид, уязвимый к изменениям окружающей среды, - часто проводят долгие часы, пасясь на мелководье. Точный подсчет скоплений ламантинов необходим не только для понимания их привычек, но и для разработки мер безопасности и планов вмешательства. Традиционные методы подсчета сталкиваются с трудностями из-за того, что стада, например, загораживают друг друга.

Новый метод искусственного интеллекта, подробно описанный в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, преобразует видеоизображения с камер наблюдения в карты плотности скоплений ламантинов, что позволяет устранить сложности подсчета в условиях открытого пространства.

Этот подход превзошел традиционные методы, обеспечив простое и высокопроизводительное решение для подсчета ламантинов в режиме реального времени с минимальными усилиями по маркировке.