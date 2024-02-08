ИИ в школе: половые предпочтения, этика и моральный компас учителя

По их словам, учителя-женщины, по-видимому, отдают предпочтение этическим подходам при использовании ИИ, в то время как учителя-мужчины больше сосредоточены на результатах его использования. При этом учителя, которые чувствуют себя комфортно при использовании технологий и менее обеспокоены их последствиями, с большей вероятностью примут инструменты ИИ.

Исследователи сравнивают этические соображения педагогов с «Проблемой вагонетки», когда им приходится выбирать между соблюдением правил и поиском наилучшего результата для учеников.

Отчет призывает использовать потенциал ИИ для повышения эффективности обучения, например, стимулировать критическое мышление путем анализа контента, созданного ИИ.

Поскольку генеративный ИИ становится все более распространенным, развитие критических дискуссий об этике и разработка ответственных стратегий внедрения будут иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы эти инструменты приносили пользу как учащимся, так и педагогам.