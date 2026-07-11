Опубликовано 11 июля 2026, 15:501 мин.
ИИ важнее экологии: выбросы углерода у Microsoft выросли на 25%Виной всему центры обработки данных
Согласно свежему отчёту Microsoft, выбросы углекислого газа компании в 2025-м увеличились на четверть и достигли 34 миллионов тонн. Виновато расширение сети центров обработки данных, необходимых для работы облачных сервисов и ИИ. Также повлиял отказ компании от покупки некоторых «зелёных» сертификатов на электроэнергию.
© Ferra.ru
Кстати, несколько лет назад Microsoft поставила цель стать «углеродно-отрицательной» к 2030 году. И это уже не первый раз, когда компания не укладывается в график, в отчёте за 2024 год была похожая ситуация.
В самом отчёте признаётся, что инфраструктура для ИИ требует огромных объёмов энергии, воды и других ресурсов, а экологические решения «не успевают за таким быстрым ростом».
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный