ИИ важнее экологии: выбросы углерода у Microsoft выросли на 25%

Кстати, несколько лет назад Microsoft поставила цель стать «углеродно-отрицательной» к 2030 году. И это уже не первый раз, когда компания не укладывается в график, в отчёте за 2024 год была похожая ситуация.

В самом отчёте признаётся, что инфраструктура для ИИ требует огромных объёмов энергии, воды и других ресурсов, а экологические решения «не успевают за таким быстрым ростом».