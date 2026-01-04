Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2026, 18:00
1 мин.

ИИ везде, умные очки и роботы: чего ждать от главной выставки технологий CES 2026

Пройдёт с 6 по 9 января 2026 года
СМИ рассказали, чего ждать от главной выставки технологий CES 2026. Скоро в Лас-Вегасе стартует крупнейшая технологическая выставка CES 2026. В этом году СМИ пророчат ей «особую насыщенность», главной темой станет искусственный интеллект.
ИИ повсюду

ИИ будут добавлять «буквально во всё»: от ноутбуков и телефонов до бытовой техники и автомобилей. Производители будут убеждать, что их продукты стали «умнее», считают аналитики. Однако лишь некоторые функции будут «по-настоящему полезными».

Нашествие умных очков

Сейчас компании видят будущее в умных очках. На выставке представят множество моделей: с камерами и без, для видео и просто для музыки. Но идеальных очков, которые сочетали бы стиль, мощь и доступную цену, пока так не показали, сетуют СМИ.

Телевизоры

Производители телевизоров будут хвастаться новыми дисплеями с повышенной яркостью и контрастностью. Главный вопрос — как много ИИ добавят в новые модели и «будут ли эти функции действительно нужны зрителям».

Электрический транспорт и кнопки снова в тренде

На площадке ждут и новинок среди электромобилей, электросамокатов и может летающих машин. Правда, в этот раз, как пишут СМИ, заметна интересная тенденция — возвращение физических кнопок в салоне вместо сенсорных экранов.

Домашние роботы

Теперь умные дома будут рекламировать с помощью роботов. Ожидаются прототипы роботов-помощников, способных выполнять домашние дела, хотя до массовой продажи им ещё далеко.

Также будут представлены и более привычные категории: ноутбуки, наушники и т. д.