ИИ везде, умные очки и роботы: чего ждать от главной выставки технологий CES 2026

Домашние роботы

Теперь умные дома будут рекламировать с помощью роботов. Ожидаются прототипы роботов-помощников, способных выполнять домашние дела, хотя до массовой продажи им ещё далеко.

Также будут представлены и более привычные категории: ноутбуки, наушники и т. д.