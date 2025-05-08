ИИ виртуально развернул и прочитал древний свиток, которому 2000 лет

Свитки Геркуланума, обугленные извержением, слишком хрупки для физического разворачивания. Традиционные методы их уничтожали, но современные технологии, включая рентгеновскую томографию и машинное обучение, позволили «прочитать» текст без повреждений. ИИ, разработанный в рамках проекта Vesuvius Challenge, анализирует микроскопические следы углеродных чернил, создавая 3D-модель свитка. Программа Volume Cartographer, созданная учёными из Университета Кентукки, помогает выявлять буквы и слова.

Трактат Филодема — это философское руководство о том, как избегать пороков и жить добродетельно. Исследователи надеются, что дальнейшая работа позволит расшифровать весь свиток и другие тексты из библиотеки Геркуланума.