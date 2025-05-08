ИИ виртуально развернул и прочитал древний свиток, которому 2000 лет

Опубликовано 08 мая 2025, 01:301 мин.
ИИ виртуально развернул и прочитал древний свиток, которому 2000 летУцелевший после извержения Везувия
Учёные впервые определили автора и название текста, скрытого в обугленном свитке из Геркуланума, который пролежал под пеплом Везувия с 79 года нашей эры. Свиток PHerc. 172, найденный в римской вилле и хранящийся в Бодлианской библиотеке Оксфорда, был «виртуально развёрнут» с помощью искусственного интеллекта. Текст оказался трактатом «О пороках и противоположных им добродетелях» философа-эпикурейца Филодема.
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Свитки Геркуланума, обугленные извержением, слишком хрупки для физического разворачивания. Традиционные методы их уничтожали, но современные технологии, включая рентгеновскую томографию и машинное обучение, позволили «прочитать» текст без повреждений. ИИ, разработанный в рамках проекта Vesuvius Challenge, анализирует микроскопические следы углеродных чернил, создавая 3D-модель свитка. Программа Volume Cartographer, созданная учёными из Университета Кентукки, помогает выявлять буквы и слова.
Трактат Филодема — это философское руководство о том, как избегать пороков и жить добродетельно. Исследователи надеются, что дальнейшая работа позволит расшифровать весь свиток и другие тексты из библиотеки Геркуланума.