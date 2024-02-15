ИИ внедрили уже 40% компаний, но финансовый сектор отстает

Исследователи отмечают, что 40% компаний в России уже используют ИИ-решения, однако финансово-экономический сектор отстает: ИИ используют только 22% компаний.

Но помимо «неоднородности данных» в информационных системах есть и другие причины замедленного внедрения: отсутствие необходимости (29%), недостаток информации о его возможностях (27%), отсутствие инфраструктуры (22%).

Что компаниям нужно, чтобы исправить ситуацию? Стандартизация данных: разработка унифицированных форматов, создание централизованных хранилищ. Повышение квалификации кадров: обучение специалистов, привлечение экспертов. Государственная поддержка: субсидии на внедрение ИИ, налоговые льготы.