ИИ воссоздал фрагменты игры Doom

Воссоздание игр с помощью нейронных сетей включает в себя два основных аспекта: графику и игровой процесс. Используя модели диффузии, команда адаптировала Stable Diffusion 1.4, чтобы научить систему создавать новые изображения и видео, основанные только на данных об игре Doom.

После тренировки на видео с процессом игры, GameNGen смог генерировать реалистичные фрагменты игрового процесса со скоростью более 20 кадров в секунду. Экспериментальные данные показали, что более половины людей не смогли отличить созданные ИИ фрагменты от реального игрового действия.