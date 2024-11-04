ИИ восстановил утраченные рельефы храма, используя 134-летнее фото

Команда использовала 134-летнюю черно-белую фотографию для воссоздания одного из 156 рельефов, скрытых за каменными стенами с конца 19 века. Ранее попытки восстановить эти рельефы не могли запечатлеть сложные детали из-за сжатых значений глубины, что приводило к упрощению черт. Однако новый метод использует инновационный подход к обнаружению краев.

Достигнув 95% точности восстановления, исследователи считают, что их технология обладает огромным потенциалом для сохранения культурного наследия.